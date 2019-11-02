شاهد: مودل روز تتقمص دور سنو وايت في الهالويين

تقمصت عارضة الأزياء السعودية مودل روز في الهالوين دور سنو وايت حيث طهرت في مقطع فيديو وهي تمثل دورها أمام الساحرة الشريرة. وظهرت روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس سنو وايت بالكامل وكذلك الميكب وأثار المقطع اعجاب محبيها حيث قالوا أنه يوجد فرق بسيط في الشبه بينها وبين الشخصية الحقيقة.

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