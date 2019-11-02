بعد الجدل الكبير الذي أثاره نزعها للحجاب وبعد تعرضها بسبب ذلك للكثير من الانتقادات، خرجت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها وكشفت ما حدث.
وجاء هذا خلال لقاء أجري معها ومع زوجها الفنان أحمد خميس ضمن حلقة من برنامج Et بالعربي.
وكشفا أنهما يستعادن لإقامة حفل زفاف جديد قريباً وأن هذا يأتي بديلاً للملكة التي أقاماها قبل ذلك من دون أن تحقق الكثير من النجاح. وأشار أحمد إلى أنه يرغب في حضور اصدقائه المقربين الذين لم يحضروا حفله الأول.
ورداً على سؤال عن سبب تخليها عن الحجاب أجابت مشاعل بأنها كانت تعتمد الطرحة ولم تكن محجبة.
وأضافت أنها كانت تضعها على نهاية رأسها وأن بعض الأشخاص يسمون هذا حجاباً على عكسها. وعلق زوجها على ذلك بالقول إنهما لن يتمكنا من إرضاء الناس مهما فعلا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد انتقادها بسبب الحجاب مشاعل الشحي ترد… وماذا عن زواجها الثاني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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