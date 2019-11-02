الليلة.. عرض "اهتزاز" على خشبة مسرح الهناجر

يقام مساء اليوم، السبت، عرض "اهتزاز" على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك يوميًاماعدا الاثنين.
العرض من تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين "شادي سرور، إيمان إمام، دنيا النشار"،ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة إبراهيم الفو، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر، مخرج منفذ رامى التونسى، مخرج مساعد أحمد طاهر ومحمد فاروق، إدارة مسرحية آية فؤاد.
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