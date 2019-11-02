بالصور.. نداء شرارة تحيي حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان الموسيقى العربية

أحيت المطربة نداء شرارة، حفلًا غنائيًا كبير مساء أمس، الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط

حضور جماهيري ضخم.

وقدمت نداء خلال الحفل عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة" ذلك بجانب

غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل.

يذكر أن المطربة نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي"، كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.