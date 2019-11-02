استضافت قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، لقاء جديد مع "عيادة اللغة العربية" أمس الجمعة، مع الشاعر محمود موسى وأعضاء فريق العيادة.
اشتمل هذا اللقاء على اسكتشات كوميدية وعروض تمثيلية مبسطة ولقاء مفتوح بين متطوعى العيادة يجاوب عليها موسى.
كما تم عرض عدة فقرات غنائية تعليمية هدفها تصحيح بعض الأخطاءالشائعة المستخدمة فى اللغة العربية، بالإضافة إلى شرح عدة قواعد كالممنوع من الصرف وإعراب الكلمات من خلال كلمات الأغانى.
كما أعاد متطوعو "عيادة اللغة العربية" غناء بعض الأغنيات المعروفة ولكن بطريقة صحيحة ومخارج سليمة بالإضافة لفقرة شعرية معالشاعر محمود موسى.
ويشار إلى أن حضر الحدث كل محبى اللغة العربية وكل الراغبين فى تنمية مهاراتهم اللغوية.
يذكر أن محمود موسى شاعر مصرى، صدرت له مجموعة من الدواوين منها (حديث موسى - نفس مع إيقاف التنفيذ) وديوان (الديوان)، حاضر بمجموعة من المراكز الثقافية عن اللغة العربية وعلم العروض والنقد الأدبى وعمل مستشارًا للنشر ومدققًا لغويًّا بمجموعة من كبرى دور النشر فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عروض تمثيلية وأغاني واسكتشات كوميدية في عيادة اللغة العربية بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.