بالصور.. عروض تمثيلية وأغاني واسكتشات كوميدية في عيادة اللغة العربية بساقية الصاوي

استضافت قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، لقاء جديد مع "عيادة اللغة العربية" أمس الجمعة، مع الشاعر محمود موسى وأعضاء فريق العيادة.

اشتمل هذا اللقاء على اسكتشات كوميدية وعروض تمثيلية مبسطة ولقاء مفتوح بين متطوعى العيادة يجاوب عليها موسى.

كما تم عرض عدة فقرات غنائية تعليمية هدفها تصحيح بعض الأخطاء

الشائعة المستخدمة فى اللغة العربية، بالإضافة إلى شرح عدة قواعد كالممنوع من الصرف وإعراب الكلمات من خلال كلمات الأغانى.

كما أعاد متطوعو "عيادة اللغة العربية" غناء بعض الأغنيات المعروفة ولكن بطريقة صحيحة ومخارج سليمة بالإضافة لفقرة شعرية مع

الشاعر محمود موسى.

ويشار إلى أن حضر الحدث كل محبى اللغة العربية وكل الراغبين فى تنمية مهاراتهم اللغوية.

يذكر أن محمود موسى شاعر مصرى، صدرت له مجموعة من الدواوين منها (حديث موسى - نفس مع إيقاف التنفيذ) وديوان (الديوان)، حاضر بمجموعة من المراكز الثقافية عن اللغة العربية وعلم العروض والنقد الأدبى وعمل مستشارًا للنشر ومدققًا لغويًّا بمجموعة من كبرى دور النشر فى مصر.

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