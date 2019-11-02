الليلة.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأوبرا

يستعد المطرب مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخمًا، مساء اليوم، السبت، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28 بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم مدحت

خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحلها ويتفالع معها الجمهور منها :"النور مكانه في القلوب، الدنيا دي فيها كام بلياتشو، رفضك يا زماني، وغيرها من الأغاني المتنوعة.

وكانت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية انطلقت مساء أمس، الجمعة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ومن المقرر أن تستمر حتى 12 من نفس الشهر.