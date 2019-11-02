تراند اليوم : هل يوجد 10 آلاف نجم ونجمة لتغطية نجوم شارع المشاهير بدبي

هل يوجد عشرة آلاف نجم ونجمة لتغطية نجوم شارع المشاهير بدبي ؟

يعد ممر المشاهير في هوليوود Hollywood Walk of Fame، الواقع في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، هو أكبر ممر معني بتكريم نجوم العالم، ولكن ليس من البشر فقط، ولكن لغير البشر أيضا، ويجمع أكثر من 2000 نجمة لأسماء نجوم عالميين، حيث تأسس في عام 1959، وعلى غرار ذلك الممشى العالمي، أبهرت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة العالم، وأعلنت عن افتتاح ممر المشاهير دبي لتكريم عدد ضخم من مشاهير العالم، في بوليفارد محمد بن راشد في برج خليفة، وبه عدد من مشاهير الوطن العربي والعالم.

ممر المشاهير دبي

دائما ما أبهرت دبي العالم بجمالها فهي مدينة الأحلام بالنسبة للكثيرين حول العالم، واستطاعت الإمارات أن تضم تحفة جميلة أخرى إلى مدينتها العالمية دبي، حيث افتتح في وسط مدينة دبي ممر المشاهير ” دبي ستارز “، الذي منح نجماته لعدد كبير من نجوم ومشاهير العالم، الذين لهم بصمة واضحة في التواصل الاجتماعي – الأزياء – الفن التشكيلي – الرياضة – السينما – قطاعات الموسيقي المختلفة.

وفي مؤتمر صحفي ضخم الأحد، في فندق بالاس بوسط ميدنة دبي، أعلنت دبي عن منح نجمتها إلى 9 نجوم أثروا ميادين الرياضة والموسيقي والسينما بأعمالهم الكبيرة، في مقدمتهم الفنان المصري أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، ولاعب الهلال السابق ياسر القحطاني، و بلقيس فتحي، والباكستاني عاطف أسلم، وراشد الماجد، وسونام كابور، وخالد الأمير المؤثر الاجتماعي.

نجوم المشروع

تتضمن المرحلة الأولى لمشروع ” دبي ستارز “، 400 نجمة في حين سيصل عدد النجوم في المشروع إلى 10 آلاف نجمة لنجوم ومشاهير العالم، في حين فتحت المرحلة الأولى من الممر للجمهور منذ الآن، وفق ما قالت المدير العام لمنطقة وسط مدينة دبي شيماء بن بريك.

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وأكدت بن بريك، أن منطقة وسط دبي يجذب الملايين بشكل سنوي، حيث إنها منطفة مفتوحة تضم مجموعة من أيقونات دبي العالمية وفي مقدمتها نافورة دبي وبرج خليفة، قائلة: “ممر المشاهير دبي إضافة نوعية لمنطقة وسط دبي وسيكون مفتوحا أمام الجميع حول العالم، وتوقعات عدد زوار ممر المشاهير دبي لا حدود لها”.

طريقة اختيار النجوم

حول اختيار النجوم، أكدت شيماء بن بريك، أن الاختيار يعتمد بشكل أساسي على ترشيح الجمهور بعدها يخضع اسم النجم إلى لجنة داخلية مكونة من شركة إعمار، مطالبة الجمهور بالإستمرار في ترشيح نجومهم المفضلين، عن طريق الموقع الإلكتروني لـ ممر المشاهير ” دبي ستارز “.

من هم نجوم ممر دبي؟

ويضم ممر دبي للمشاهير مجموعة من النجوم العالميين منهم نجوما عربا يملكون الشهرة في كل أرجاء العالم، ومن نجوم الغرب في الممر ” شاروخان – ميسي – رامي مالك – داوين جونسون – ويل سميث – ليوناردو دي كابريو – سيلينا جوميز – فرقة إكسو الكورية – الممثل الأمريكي زكاري ليفي – الممثل الهندي رانفير سينغ – الممثلة الصينية تي تي – جاكي تشان “.

أما على مستوى النجوم العرب فيضم ممر دبي للمشاهير كلا من ” النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول – الفنان عمرو دياب – الفنان عبد الحليم حافظ – أم كلثوم – إيلي صعب – جبران خليل جبران – عبد المجيد عبد الله – فيروز – الفنانة نانسي عجرم”.

كما يضم ممر دبي للمشاهير مجموعة من النجوم الإماراتيين المبدعين وفي مقدمتهم هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي – المخرج على مصطفى – الفنان حسين الجسمي – واللاعب عمر عبد الرحمن ” عموري ” – والنجم الذي منح النجمة مؤخرا الفنان مطر بن لاحج.