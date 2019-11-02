تراند اليوم : هانى شاكر يشعل أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية\نسرين عبد الرحيم

فى أول ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال28 برئاسة د. مجدى صابر.أقيم مساء اليوم الجمعة حفلا فنيا للفنان الكبير/هانى شاكربمسرح دار أوبرا الاسكندرية بقياد المايسترو/مصطفى حلمى ..وقد استقبل جمهور الاسكندرية الفنان الكبير بالتصفيق الحار حيث امتلأت جنبات المسرح بجمهور الثغر حيث كان حفل اليوم كامل العدد

قدم الفنان الكبير باقة من أجمل الاغنيات منها مصر أجمل شئ..عاشق يا اسكندرية..كل ليلة..بينا..امرك..خنت نفسى..وعد منى..كتبتلى السنين..يا ريتنى..لما راح الصبر منى..ابويا..بأمر الحب..سيانك صعب..يا خلى القلب..لو بتحب..لسه بتسألى..على الضحكاية.

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا فاصل غنائى حيث شدا الفنان ياسر سليمان باغنية عرباوى..ياليلة ماجانى الغالى.

ثم قدمت الفنانة أجفان اغنيةمضناك.. ليالينا.. مالى

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يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام

فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.

ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير هانى شاكر..الفنان الكبير فؤاد زبادى.. الفنان الكبير محمد ثروت.. الفنان الكبير محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان جهاد عقل..ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبير مروان خورى والنجم عاصى الحلانى والفنانة/وعد البحرى ..و الفنانة/ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار. ويواصل المهرجان ثانى حفلاته مساء غدا بحفل فنى للنجم الكبير مروان خورىوالفنان العراقى فرات قدورى ونجوم الاوبرا مى حسن ووليد حيدر.