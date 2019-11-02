تراند اليوم : عنده فوبيا.. أحمد التهامي حرم يروح لحلاق تاني -فيديو

شارك الفنان أحمد التهامي، متابعيه بمقطع فيديو من حفل عيد ميلاده الذي أقيم بشكل مفاجئ أثناء تواجده في محل الحلاقة.

نشر التهامي، الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع Instagram، وظهر فيه وهو يجلس على الكرسي الحلاقة أثناء انطفاء ضوء المحل للحظات، ذلك الأمر الذي دفعه للانفعال والتساؤل عن السبب، إلا أنه فوجئ بوجود العديد من الأشخاص للاحتفال بعيد ميلاده.

وعلق على الفيديو الذي نشره كاتبًا: “بعد عمر طويل، وتفكير عميق، قررت إن أغير حياتي وأروح للحلاق زي الناس العادية عشان ابتدي سنة جديدة من عمري بحاجة جديدة”.

تابع: “بس للأسف اللي حصل معايا خلاني حرمت أروح للحلاق تاني خصوصا إني عندي فوبيا من الضلمة”.

يشار إلى أن أحمد التهامي، شارك في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “هوجان” الذي قام ببطولته عدد من الفنانين منهم محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ‏وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح ‏العزب، وإخراج شيرين عادل‎.