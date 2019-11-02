تراند اليوم : طرح البوستر الدعائى لحفل ملكة الإحساس ” اليسا ” فى أوبرا جامعة مصر

كتب: محمود الشريف

استعدادات مكثفة تقوم بها حاليا “أوبرا” جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشأن تنظيم الحفل الغنائى الكبير الذى من المقرر أن تحييه سوبر ستار الأغنية العربية ملكة الإحساس ” اليسا ” في الثالث عشر من ديسمبر المقبل .. ومن المتوقع ان يشهد هذا الحفل الكبير إقبالاً غير مسبوق من الجماهير المصرية والعربية .

وفى هذا الاطار قامت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهي الجهة المنظمة للاحتفالية بطرح بوستر دعائي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الحضور وطريقة ومكان حجز تذاكر الحفل الفني الكبير .

ومن جانها أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالوقوف على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفى هذا الاتجاه نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” مؤكدة أنها تشعر بسعادة بالغة بهذا الحفل خاصة أنها سوف تلتقى خلاله بالجمهور المصرى الذى تكن له كل حب وتقدير ، مشيرة الى شعورها بالامتنان العميق بهذا الحب الذى احاطها به جمهورها فى مصر ليس الان فقط بل على مدى مشوارها الفنى.

الجدير بالذكر ان هذا الحفل يأتى ضمن موسم غنائى متميز يتضمن سلسلة من الحفلات الغنائية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم مختلف الوان الغناء .. ومن المقرر ان تقدم فيه النجمة إليسا مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها الذى منحها من قبل لقب “ملكة الإحساس” نتيجة التفاعل الكبير مع كلمات أغانيها الرومانسية التى يصفها النقاد بأنها تبعث فى النفوس الاحساس بجمال الكلمات وروعة الألحان.

ويأتى هذا الحفل فى أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج نشاط فنى متنوع حرصت الجامعة على اعداده بشكل متميز بحيث يرضى جميع الاذواق ويخاطب مختلف الاعمار من خلال العديد من الحفلات الغنائية التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى من أجل إثراء الساحة الغنائية خاصة أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.