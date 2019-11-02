حنان ترك تحذر من الحسابات المفبركة

متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك تحذيرًا عاجلًا لكل متابعيها من ترويج ما تنشره بعض الصفحات التي تنتحل اسمها على موقع “فيسبوك”، خاصة وأن صفحة منها تدعي أنها الحساب الرسمي، أعلنت عن عودة حنان لإلقاء الدروس الدينية ومنح النصائح لمتابعيها عبر بث مباشر يوم الخميس المقبل، وأكدت حنان إنها غير مسئولة عن هذه الحسابات.

حنان نشرت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر رسالة عاجلة قالت فيها: “أرجو من الجميع تحري الدقه فيما ينشر مني وعني حيث أني لا امتلك غير صفحه واحده رسميه وموثقه علي انستجرام و تويتر وهذا الحساب علي الفيسبوك و جاري توثيقه وأنا غير مسؤله عن أي شيئ ينشر الا علي هذه الحسابات الموثقه رسمياً …واشكركم شكراً جزيلا. حنان ترك في ٢ نوفمبر ٢٠١٩”.

يذكر أن حنان اعتزلت الفن نهائيا عقب تقديمها مسلسل “الأخت تريز” فى شهر رمضان عام 2012 ، وصرحت مؤخرا انها كانت فى صراع بين الفن والحجاب، وأن حجابها يستلزم قيامها ببعض المشاهد بشكل معين، فى حين انها كفنانة يجب ان تقوم بعملها الفني كما يطلبه المخرج دون النظر الى حجابها ، لهذا اتخذت قرار الاعتزال، والمحت مؤخرا أنها بصدد العودة ولكن عبر الدراما الإذاعية، ولكنها اختفت تماما عن الأنظار.