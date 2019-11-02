باسم ياخور يختار ديمة قندلفت لبطولة مسلسل العمر

متابعة بتجـــــــــــرد: قال النجم السوري باسم ياخور أنه سيختار النجمة السورية ديمة قندلفت لتكون شريكته في بطولة عمل سيكون دوره فيه هو دور العمر بالنسبة له وكأهم شخصية يقدمها في حياته المهنية.

واختار ياخور قندلفت بين خيارين طرحا عليه وهما ديمة قندلفت وسلاف فواخرجي ذلك خلال برنامج أكلناها الذي يقدمه ياخور عبر قناة ” لنا ” .

وقال باسم : بالتأكيد سأختار ديمة لأنها ممثلة جوكر وأنها شريكة ممتعة وتحترم الشراكة وتؤدي أدوارها بعناية كبيرة كما أنها تجيد تقدم مختلف أنواع الدراما “.

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وأضاف باسم موجهاً كلامه لديمة : إذا فكرت بإخراج عمل درامي فأول ممثلة سأفكر بها لدور البطولة ستكونين أنت “.

يشار إلى أن باسم يتابع في الوقت الحالي تصوير مسلسل ” ببساطة ” وهو من إنتاج شركته ” روي برودكشن ” وإخراج تامر اسحاق ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم .

كما يستعد باسم لبطولة مسلسل البيئة الشامية ” العربجي ” وهو من تأليف عثمان جحى و إخراج سمير حسين .