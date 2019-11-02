الشاب خالد يتألق ويُشعل الأجواء في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفى مسرح فنان العرب محمد عبده، ليلة الأمس، بأول الحفلات الموسيقية العالمية في موسم الرياض، وذلك بمشاركة الفنان الجزائري الشاب خالد وشول بول، لتكون منطقة الرياض بوليفارد نقطة بداية الحفلات العالمية، التي انطلقت للمرة الأولى العام الماضي.

ونجح الشاب خالد في الغناء بالرياض لأول مرة بعد نجاح حفلته الغنائية في جدة نهاية عام 2017.

الشاب خالد صعد إلى المسرح وسط عاصفة من الترحيب والهتافات باسمه، ليرى النور وسط جمهوره ومحبيه، ليتوشَّح فورًا بالعلم الجزائري طيلة وصلاته الموسيقية.

وقدّم الشاب خالد باقةً من أعمالة العربية والسريعة التي يفضِّلها جمهوره، والتي حققت انتشارًا واسعًا بالوطن العربي، وحظيت الحفلة بحضور كثيف من الجمهور السعودي، ومثَّل حضور الشاب خالد امتدادًا لوجود فناني المغرب العربي خلال حفلات السعودية.

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تجوَّل الشاب خالد في أرجاء المسرح مرحِّبًا بالحضور وجمهوره، معبِّرًا عن سعادته بالغناء في السعودية، وكان برفقته فرقتُه الموسيقية بمصاحبة الآلات الموسيقية المتنوعة وأبرزها الجيتار الذي يرافقه في جميع حفلاته.

واستمر الحفل الغنائي لأكثر من ساعتين، أحسَّ خلالهما الحضور بأجواء ممتزجة بين الأعمال الغنائية العربية الجزائرية وأغاني الراب العالمية.