بالصور- شمس نجوى كرم أشرقت من الرياض

“على الرغم من ألم لبنان يجب ان تبقى فرحة كل لبناني منتشرة في سماء كل العالم والليلة من السعودية ومن الرياض الشقيقة سنوصل صوتنا الى كل الدنيا”، بهذه الكلمات وعدت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم جمهورها قبل اطلالتها على مسرح “ابو بكر سالم” في ليلة بيروت ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث أطلت على الجمهور السعودي بأغنيتها “الله ياخد بيدك” بعدها غنت باقة من أجمل أغنياتها التي تنوعت بين القديم والجديد، رافقتها فرقة الدبكة اللبنانية كما خصَت بلدها لبنان بموالين جاء بالأول: يا ربي حقي وصللي والخيط اللي انقطع بعطفك وصللي الك يا رب.. عم بركع وصللي وطنا… هوَوون عليه الصعاب”.

اما الموال الثاني: “لو كنت سيد الهوى وبقدر عالي الشان.. بروح شموخ وكبر وأرز سنديان.. من الشرق أصلي أنا واسم البلد لبنان.. والشرق شرف الوفا وعالصدق رباني”. وأنهت “كرم” وصلتها الغنائية بأغنيتها الوطنية “نحنا شعبك يا ألله”.

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في الختام انضمت نجوى الى زملائها النجوم الذين يشاركون في هذه الليلة اللبنانية بإمتياز وهم عاصي الحلاني، ملحم زين وديانا حداد، وقدموا جميعاً أغنية الأسطورة صباح “تعلى وتتعمر يا دار” عربون وفاء للوطن لبنان.

وقد تألقت نجوى خلال السهرة بفستان طويل باللون الوردي حمل توقيع رامي قاضي.

نذكر ان جمهور نجوى في السعودية كانوا قد اعدوا لها استقبالاً حافلاً في الرياض، حيث تم استقبالها بالورود والصور والبسوها الزي التقليدي للمدينة ودخلت قاعة الإستقبال على وقع أغنيتها الوطنية “حلم النار” كتحية للجيش اللبناني كذلك قدموا اليها العلم اللبناني وغنت معهم أغنيتها “الله ياخد بيدك” ثم قطعت قالب الحلوى.

نجوى قالت بإحدى التصريحات “يللي ما بحب وطنه مش ممكن يحب وطن غيرو”.