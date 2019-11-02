درة وخالد سليم يدخلان في حرب باردة.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتعل حرب باردة خلال الفترة الحالية بين المطرب والممثل المصري خالد سليم والفنانة التونسية درة، بسبب مسلسل "بلا دليل"، والذي بدأ عرضه منذ أيام قليلة على القنوات الفضائية؛ إذ يرى كل منهما أحقيته بتصدر بطولة العمل.

وعلمت "فوشيا" أنَّ خلافًا جمع خالد ودرة مؤخرًا ولكن الشركة المنتجة للمسلسل، نجحت في عدم خروجه للنور.

وبدأت الخلافات قبيل عرض المسلسل بسبب إصرار درة، على تصدّر التتر بمفردها، ولكن سليم رأى أنَّ من حقه هو الآخر أن يتصدر التترات، حتى انتهى الأمر بأن يتم وضع الاسمين في لوحةٍ واحدة.

ومن جانبها، أكدت درة لكل المحيطين بها أنّها أول من تعاقدت على المسلسل عندما عرضته عليها السيناريست إنجي علاء، وأنَّ شخصية "حبيبة" هي البطلة التي تدور حولها معظم الأحداث، وبالتالي من حقها أن تتصدر التترات والأفيشات بمفردها.

وأشارت الفنانة التونسية للمقربين منها، حسبما أفادت مصادر "فوشيا" إلى أنّها كانت من الممكن أن تعترض على ترشيح خالد سليم خاصة وأنه أتى بعدها.

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بينما يرى خالد سليم أنّه صاحب ألبوماتٍ غنائية حققت نجاحًا كبيرًا وقدم عدة بطولات سينمائية، فضلًا عن مشاركات تلفزيونية كثيرة حققت له تواجدًا مهمًا في الوسط الفني.

وامتد الصراع مع بدء عرض أولى حلقات المسلسل، وعندما جاءت الإعلامية منى الشاذلي لتستضيفهما ببرنامجها "معكم"، اشترطت درة أن تظهر بمفردها في الحلقة دون توجيه الدعوة لخالد سليم.

وبالفعل، ظهرت درة في الحلقة بمفردها، وعندما علم سليم بهذا الأمر، قبل على الفور ندوة جريدة "اليوم السابع" حيث احتفل به الموقع وبالمسلسل، ليتطور الأمر وتقوم درة بحذف خالد سليم من على حسابها عبر "إنستغرام" ليقوم هو الآخر بحذفها.

مسلسل "بلا دليل " ينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي، وبطولة خالد سليم، ودرة، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وعمرالشناوي.

يذكر أنَّ درة تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان "جدران"، قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، ولم يستقر صناع الفيلم على البطل الذي يقف أمامها خلال الأحداث.