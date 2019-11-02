أحمد عز يفشل في إقناع محمد سعد بالعودة لـ "علاء الدين والعفريت" والسبب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخل الفنان المصري أحمد عز، في أزمة الفنان محمد سعد، بشأن انسحابه من مسرحية "علاء الدين والعفريت" المقرر تقديمها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف مصدرٌ مقرب من مجدي الهواري منتج المسرحية، والمشرف على مشروع "كايرو شو"، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، عن السبب وراء ذلك وهو خلاف في وجهات النظر حول اشتراطات محمد سعد على المنتج وخاصةً ظهوره على الأفيش الذي يعد علامة تجارية لقيمة الفنانين المشاركين في العمل.

وأكد المصدر أنَّ محمد سعد، طلب أن تكون صورته متصدرة للأفيش باعتباره أحد نجوم الكوميديا المعروفين، موضحًا أنَّ "الهواري" رفض ذلك بسبب أحمد عز، والذي يعتبر بطل المسرحية الذي يقدم الشخصية الرئيسية في العرض، الأمر الذي جعل محمد سعد ينسحب من العرض.

وكشف المصدر عن تدخل أحمد عز، لإقناع محمد سعد بالعدول عن قراره باعتبارهما صديقين مقربين، إلا أنَّ الأخير رفض العودة تمامًاً للعرض مؤكدًا أنّه تعرض للإهانة بعد الحديث عن تواجده في العرض بقيمة من التقليل من شأنه وأن دوره ليس أساسيًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ أحمد عز، فشل في إقناعه بكل الطرق ولم يصل إلى حل لترضيته، موضحًا أن محمد سعد تحدث عن وجود أسباب أخرى قالها له منتج العرض مجدي الهواري لكنه لن يتحدث بشأنها وسيحتفظ بأسباب الانسحاب الأخرى لنفسه الأمر الذي جعل "عز" يحترم قراره".

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على صعيد آخر، اتجه منتج العرض مجدي الهواري لترشيح الفنان محمد ثروت، للقيام بدور "الجن" بدلًا من محمد سعد، خاصًة أنه "كاراكتر" قريب الشبه من محمد سعد وأصبح كوميديان معروف على الساحة كما سبق وأن شارك في العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" التي عرضت في موسم الرياض أيضًا، وتم بالفعل التعاقد بينهما.

كما كان من المقرر أن تؤدي الفنانة روبي شخصية "الأميرة ياسمينا" إلا أنها اعتذرت عن المشاركة في اللحظات الأخيرة، وهو ما أرجعه البعض إلى الخلافات الفنية والمادية بينها وبين صناع العمل.

ويستعد فريق العرض للظهور على المسرح العربي بمدينة الرياض لمدة 4 ليالي في الفترة من 12 وحتى 15 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية لتقديم العرض.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي المرتقب "علاء الدين والعفريت" الفنان أحمد عز، ومعه محمد ثروت وتارا عماد وهشام اسماعيل.