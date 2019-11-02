بيتر سمعان يكشف لـ "فوشيا" تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعرض الممثل بيتر سمعان للضرب من قبل عناصر القوى الأمنية، أثناء مشاركته بالاحتجاجات التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة.

وأكد الممثل بيتر سمعان أنه شارك في الثورة السلمية وقطع الطريق احتجاجا على ما آلت اليه الأوضاع بعد كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بخاصة انهم كانوا يتوقعون منه تحديد موعد الاستشارات الملزمة بغية تشكيل الحكومة الجديدة إلا أنه تعرض للاعتداء من قبل عنصر من قوى الأمن من دون مراعاة طبيعة عمله في الفن وأنه شخصية مشهورة.

وتساءل الممثل اللبناني خلال تصريحاته الأخيرة بعد الاعتداء الذي تعرض له هل هو عدو صهيوني ليعامل بهذه الطريقة أو أنه قتل أحد من عائلة هذا العنصر ليتصرف معه بهذا العنف؟

كما اعتبر الممثل بيتر سمعان أنه من المعيب قيام عناصر الأمر بمثل هذه التصرفات المسيئة ضد الشعب، من دون مراعاة لأي حرمة فيتركوا القسم الثاني بسبب خوفهم من التغطية السياسية.

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وأكد الممثل بيتر سمعان أن ما حصل معه لن يمنعه من مواصلة طريقه في الاحتجاجات وتواجده في المظاهرات التي يشهدها لبنان، معتبرًا لأنه من الشعب ويعاني من الأمور نفسها مستطردًا بالقول هذه الفرصة الأخيرة للتعبير وتغيير تركيبة النظام السائد.

ونفى في معرض حديثه ما جرى تداوله حول التعامل مع قوى الأمن بطريقة استفزازية، لافتًا إلى أنه قد احتج بطريقة سلمية وهم من بادروا إلى معاملته بطريقة عدائية مما تسبب له بجروح في منطقة الظهر على الرغم من أنني أخبرته انني ممثل لبناني ولست من الأشخاص الذين يبحثون عن نشر الشغب بل العكس أسعى للتعبير عن رأيي بحرية.

موقع "فوشيا" اتصل بالممثل بيتر سمعان للاطمئنان على صحته بعد المشكلة التي تعرض لها، بخاصة بعد تصريحاته الأخيرة المنددة بمعاملة القوى الأمنية.

تجدر الاشارة، الى أن الممثل بيتر سمعان قد أبدع في مختلف الأدوار التي جسدها ما جعله رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، إذ أظهر كفاءة قل نظريها من خلال تجسيد شخصية فارس بيك في مسلسل "أمير الليل" ذلك الرجل الذي ينتمي الى العائلات المخملية، حيث يغرم بـ "نريمان" وهي المرأة التي تعمل كمغنية في إحدى الحانات، الأمر الذي لا يتناسب مع تقاليد العائلة التي كانت تفضل ارتباطه بامرأة من العائلة ضاربة بعرض الحائط كل المشاعر الجميلة التي كان يحملها لنريمان.