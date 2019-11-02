أحمد السقا: أنا تربية أحمد زكي.. وهذا ما قاله عن منى زكي وفيلمهما الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه سيظل يفخر كونه تعلم التمثيل على يد الفنان المصري الراحل أحمد زكي، مضيفًا: "أنا تربية أحمد زكي ومن مدرسته؛ لأنه بالفعل مدرسة وإنسان بسيط لأقصى درجة".

وأكد السقا، في تصريحات صحفية أن أحمد زكي كان طموحه التمثيل فقط، ولا شيء غيره، منوهًا إلى أنه يتبع النهج نفسه في الطموح من ناحية التمثيل، ودلل على ذلك بأنه يقدر جميع زملائه ولا يتمرد على الظهور كضيف شرف في أي عمل فني دعمًا لزملائه.

وتحدث الفنان المصري عن حال السينما المصرية حاليًا فقال، إنها تشهد طفرة جيدة ولم تعد كما في السابق، مشيرًا إلى أن المخرجين ومديري التصوير أصبحوا يستخدمون كافة التقنيات الحديثة والمتطورة في عملهم.

وأوضح أن أغلب الأفلام المصرية التي تتواجد على الساحة حاليًا تنتمي لنوعية الأكشن، مؤكدًا أن هذا لم يسبب له إزعاجًا كونه نجم الأكشن الأول في مصر.

ونوّه إلى أن فيلمه الجديد "العنكبوت" والذي يقوم بتصويره حاليًا سيدور في إطار من الإثارة والتشويق وسيحمل جزءًا من الأكشن، ولكن سيتم تقديمه بشكل مختلف عما ظهر به سابقًا.

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وبشأن تعاونه مع منى زكي، في هذا الفيلم قال إن هناك "كيميا" بينه وبين منى بطريقة لم يصدقها، إضافة إلى الصداقة الطويلة والعشرة بينهما، موضحًا أنها تُجبر أي ممثل يقف أمامها أن يتعلم منها، كونها تحمل الكثير من الموهبة بالفطرة.

واستطرد "السقا"، بأن الحديث عن الظهور في دراما رمضان 2020 سابقًا لآوانه، منوهًا إلى أن هناك مشروعًا بينه وبين المخرج محمد سامي، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه، موضحًا أن الحديث عن السوق الدرامية حاليًا غير مجد؛ لأن المعالم الخاصة بها لم تتضح بعد.

وقبل ساعات قليلة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لفيلم "العنكبوت"، الذي يقوم الفنان أحمد السقا بتصويره حاليًا، وظهر على البوستر، برسمة "تاتو" عنكبوت على رقبته.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2020.