سامية وصباح الجزائري.. هل تجتمع الشقيقتان بعمل درامي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد اعتذارها عن مسلسل "حارس القدس"، انضمت الممثلة السّورية القديرة سامية الجزائري للعمل، وذلك بعد غيابٍ طويل عن الشاشة.

العمل واجه عدّة عقبات، فتوالت الاعتذارات من عدة فنانين عن بعض الأدوار بسبب الأجور المتدنية والميزانية المتواضعة التي وضعتها "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني" لإنتاج العمل.

ووصل دور البطولة مؤخرًا إلى النجم رشيد عسّاف، الذي سيجسّد دور المطران هيلاريون كابوتشي، بعد أنْ كان من المفترض أنْ يلعب الدور الممثل السّوريّ غسّان مسعود.

اللافت أنَّ مسلسل "حارس القدس" سيجمع الفنانة سامية الجزائري مع شقيقتها صباح الجزائري، وهذا يؤكد عدم وجود أي خلافاتٍ بين الشقيقتين كما أشيع سابقًا، وذلك لأنّه لا توجد صور تجمعهما سويًا، خصوصًا غيابها عن حفل خطوبة ابنة شقيقتها رشا التقي مؤخرًا.

ويعتبر آخر عمل صورته سامية الجزائري مسلسل "دامسكو" عام 2015، وشاركت قبل عامين في الجزء الرابع من مسلسل "جيران" الذي صور في الإمارات.

مسلسل "حارس القدس" يتناول سيرة المطران هيلاريون كابوتشي (1922-2017)، وهو رجل دين مولود في مدينة حلب السّورية، وأصبح مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس سنة 1965، قبل أن يكرسّ مكانته الدينية في خدمة القضية الفلسطينية.

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وستجسد الفنانة صباح الجزائري، دور فتاة لبنانية تدعى "منتهى" تقوم بمساعدة المطران، وتم إرسالها إلى إيطاليا، حيث نُفي المطران كبوتشي وأقام في دير هناك.

ويصوّر العمل بين دمشق، وحلب، وطرطوس، واللاذقية، وريف دمشق، ومناطق عديدة من الجغرافيا السّورية، ومن كتابة حسن يوسف، وسيتولى إخراجه باسل الخطيب، ويلعب بطولة العمل النجم السّوري رشيد عسّاف.

وأعلن باسل الخطيب أنَّ العمل لن يعرض في دراما رمضان 2020 نظرًا لطبيعة قصته والأحداث التي يتمحور حولها.

وعن سلسلة الاعتذارات المتوالية عن العمل، أوضح مخرج العمل باسل الخطيب بأنّه من الطبيعيّ أنْ يحدث بعض الاعتذارات، وقال في تصريح صحفيّ: "الدور يجوب رحلة عند أكثر من ممثل حتى يصل إلى الممثل الأجدر والأكفأ".

واعتبر الخطيب أنّ هنالك شائعات رافقت العمل، وانتشرت في محاولة للإساءة لسمعة المسلسل قبل البدء بتصويره.

ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين أمل عرفة، وسليم صبري، ونادين قدور، وسوزانا الوز، وعهد ديب، وربا الحلبي، وسوسن أبو عفار، وجيما دريوسي، وجمال نصار وآخرون.