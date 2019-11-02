إيجي أزاليا تُغيّر ملامح وجهها بسبب عملية تجميل.. وتشعلُ الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شَكّل ظهور مغنية الراب الأمريكية من أصل أسترالي، إيجي أزاليا، في منشورٍ جديد شاركته متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ردود فعل متباينة بين جمهورها.

صورة المغنية البالغة من العمر 29 عامًا، التي نشرتها لغلاف أغنيتها الجديدة "لولا" كانت كافية لتكشف عن خضوعها لعملية قامت بها للوصول إلى ثدي مشدود وأنفٍ أكثر نحافة، كما انتفخت شفتاها بشكلٍ لافت، حيث تظهر إلى جانب زميلتها المغنية أليس تشاتر، بشعرٍ أشقر طويل.

ومع ذلك، لم تأتِ ردود الفعل لصالحها، فانتقدها بعض المتابعين، وطرحوا علامات استفهام كثيرة حول المغزى من وراء تغيّر الشكل بهذه الطريقة الواضحة، فيما رحبَّ البعض الآخر بإطلالتها الجديدة.

وكانت إيجي اعترفت لـ Vogue في عام 2015، بأنّها خضعت لمشرط جراح التجميل، من أجل الحصول على حجم ثديين أكبر، لأنَّ ذلك مثّل دائمًا هدفًا تتطلع إليه بحسب أزاليا نفسها.

ورغم أنّها لم تكن تريد الكشف عن جراحتها التجميلية، لكنها -كما قالت- أرادت أن تكون صادقة مع جمهورها، وأضافت: "لقد غيرت شيئًا: منذ أربعة أشهر، حصلت على ثدي أكبر! لقد كنت أفكر في الأمر طيلة حياتي، سئمت الاضطرار إلى ارتداء أزياء مسرحية".

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جاء اعتراف إيجي بعملية تجميل الأنف بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى في آيار/مايو من عام 2015.

وقالت لمجلة Seventeen: "أنا لا أنكر ذلك، لا أعتقد أنه يجب أن أخجل إذا قمت بإجراء تغيير على نفسي، ولهذا السبب تحدثت عن التغييرات التي أجريتها".

وعلى الجانب المهني، كانت أزاليا، أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد "لولا"، والذي ينتظره معجبوها ومحبوها، لافتة إلى أنّها تخطط لطرح ألبومها القصير خلال الشهر الحالي.

اللافت أنّ أزاليا قامت بحذف تدوينة لها كانت أكدت فيها أنها لن تستعير أي أغانٍ مسجلة مسبقًا للمشروع الجديد، فيما يشبه تعرف الجمهور بمحتواها، لكن بمجرد نشرها سرعان ما حذفتها.

وقالت ايجي التي كانت أصدرت ألبوم، In My Defense "لا أود التمسك بصوت ما في كل مشروع، لذلك لن أطرح أبدًا شيئًا من مشروع سابق لم يكن جيدًا بما يكفي لوضعه على مشروع جديد، هذا جنون".