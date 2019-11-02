ميسون أبو أسعد: عملي الجديد مُغامرة.. وهذا الشخص كسب ثقة فنانات كُثُر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ظهرت النجمة السورية ميسون أبو أسعد بإطلالة متميزة وأنيقة في حفل "غالا دينير" الذي أقامه خبير تصميم الإطلالات ميلاد حنون في العاصمة السورية دمشق في خان أسعد باشا بدمشق القديمة.

وارتدت أبو أسعد من أزياء علاء سركيس فستانًا قصيرًا أظهر جمالها، وبدت كما اعتادها الجمهور أنيقة ومتميزة تسرق الأنظار إليها أينما حلّت.

وأوضحت الفنانة السورية في حديث مع "فوشيا" أهمية وجود الثقة بينها وبين المسؤولين عن إطلالتها في المناسبات المختلفة بهدف الظهور براحة وثقة، ومن أجل تبادل الأفكار حول طبيعة الإطلالة وتصميمها وتناسقها، منوهة إلى دور ثقتها بالمصممين والمعنيين بإطلالتها والذي ينعكس على شعورها بقبول ما يقوله خبراء التجميل والموضة.

وهنأت أبو أسعد خبير التجميل ميلاد حنون للنجاح الذي يحققه في عالم الجمال، مضيفة أنه إنسان مجتهد ويسعى إلى تطوير عمله والحصول على أدوات متطورة تساعده على رسم خياله الإبداعي وإظهار خبراته وإمكانياته الكبيرة في عالم التجميل، كما أنه استطاع أن يكسب ثقة العديد من الفنانات والسيدات اللواتي يسعين إلى الظهور بإطلالات متميزة ومتفردة وجديدة.

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وبينت أنها سعت إلى تكامل وتناسق إطلالتها بالتعاون مع خبراء في الشعر والمكياج، وكذلك بالنسبة للإكسسوار الذي انتقته بعناية فائقة.

من جانب آخر وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل بّينت الفنانة ميسون أبو أسعد أنها لم توافق بعد على أي عمل درامي، مشيرة إلى أنها لم تزل قيد البحث والدراسة، وتقرأ مجموعة من النصوص منها أعمال سورية ومنها ماهو عربي مشترك.

كما كشفت أبو أسعد عن تحضيراتها لعمل مسرحي سيكون من إخراج الفنان العالمي غسان مسعود، مؤكدة أن العمل في المسرح هو مغامرة لكنها مغامرة جميلة ومحفّزة وتحمل الكثير من الجوانب الإيجابية لأي فنان.

يشار إلى أن النجمة ميسون أبو أسعد درست الإخراج في مصر، وصرّحت سابقًا بأنها ستتجه إلى ميدان الإخراج، لكن عندما يحين الوقت، وعندما تجد الفرصة المناسبة لعمل تستطيع من خلاله أن تقدم تجربة جديدة ومختلفة تضاف إلى تجربتها المتميزة في التمثيل.