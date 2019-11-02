كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان ببلوغ ابنتهما عامها الأول









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: احتفل الممثل المصري ​عمرو يوسف​ وزوجته الممثلة السورية كندة علوش بعيد ميلاد ابنتهما "حياة" في عامها الأول مع العائلة والمقربين.

وشارك يوسف متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بابنته حياة، التي كانت ترتدي فستاناً باللون الوردي وتضع فراشة على رأسها وتمسك بقميص والدها، وذلك أثناء الإحتفال بمناسبة بعيد ميلادها الأول.

وعلق عليها يوسف كاتبًا: "كل عام وأنتي بخير يا حبيبتي، حبيبتي تمت سنة النهارده".

فيما نشرت علوش صورة لحياة عبر حسابها على إنستغرام عندما كانت لا تزال في أسبوعها الأول معلقة عليها: "الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها، الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي".