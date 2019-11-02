موسى يطرح أغنيته المصورة الجديدة "الحلوة"







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: طرح المغني الشاب موسى أغنيته المصورة الجديدة "الحلوة" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع المغربي الشهير جلال حمداوي صاحب أغنية سعد المجرد "انت معلم"، وهذه الأغنية تعد التعاون الثاني بين موسى وعزيز الشافعي بعد نجاح أغنية "يا معدي".

قام بتصوير "الحلوة" المخرج الشاب محمد القاضي، الذي إستعان بمدير التصوير أحمد عبدالقادر، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي، وتولت التوزيع الرقمي شركة "وترى".

يذكر أن موسى يستعد لوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد والذي يتعاون فيه عدد من الشعراء والملحنين منهم أيمن بهجت قمر ومحمد رفاعي واحمد المالكي ومحمد يحيي ومحمد النادي وتامر علي وطارق مدكور وتميم وتوما ونابلسي.

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