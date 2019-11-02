شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم حفل فى السعودية.. 6 مطربين يحيون حفلا واحدا فى "ليلة سهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد السعودية حالة من النشاط الفنى والثقافى الذى يهدف إلى توعية الجمهور السعودى، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ومن ضمن هذه النشاطات الفنية "ليلة سهم" الذى يعد أضخم حفل غنائى، والذى يقام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار، وهم أصالة نصرى، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض.

وتقدم النجمة أصالة نصرى خلال الحفل عددا من أشهر أغنياتها الناجحة والمميزة خلال مشوارها الغنائى، التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربى، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.

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اصالة نصرى

وتحمل "نوال الكويتية" خلال الحفل الكثير من المفاجآت المنتظرة، حيث تتغنى بأعمال التسعينيات ومجموعة من أغنياتها فى بداية مشوارها الغنائى منها "مثل النسيم" و"أكو مثلك" و"أنا زعلت" و"قد ما حبيت" و"عيون الناس" وغيرها.



نوال الكويتية

ويقدم رابح صقر عددا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل، والذى يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى منها "خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبى".. وغيرها من الأغانى المميزة، كما سيحرص كعادته فى جميع حفلاته على الغناء بالعود.



رابح صقر

ويقدم راشد الماجد خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته خلال مشواره الغنائيى منها، "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، انت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.