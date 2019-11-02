شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد الشاب مصطفى حمدى يستقبل المولد النبوى بأغنيته الجديدة "محمد المصطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف انتهى المنشد الشاب مصطفى حمدى من تسجيل أحدث أغنياته وتحمل اسم "محمد المصطفى"، كلمات وألحان عبد المنعم طه وتوزيع حمادة الحسينى.

يذكر أن المنشد مصطفى حمدى من الأصوات الشبابية الواعدة، ويمتلك موهبة متميزة وقدرات صوتية عالية تؤهله لأن يصبح فى الصفوف الأولى فى مجال الإنشاد الدينى، حيث إنه كان قد بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ سن العاشرة بعد اكتشاف موهبته مبكراً مما ساعده على المشاركة بشكل كبير ولافت للنظر فى العديد من الاحتفالات الخاصة بالمولد النبوى الشريف، وأيضاً فى احتفالات آل بيت رسول الله، كما شارك من قبل فى برامج تليفزيونية منها "الطريق إلى الجنة" و"فى رحاب الأزهر" وقدم العديد من فقرات الإنشاد فى المناسبات الدينية بالقنوات الفضائية .

وفى مجال الفيديو كليب، له أيضا عدة كليبات منها "بعد ما كنت فى متاهة" كلمات حسن صلاح وألحان سامح عبد الحميد وتوزيع أحمد رشيد وإخراج أحمد الشيخ، وكليب آخر يحمل اسم " لدار الخلد قد جئنا" وهو مأخوذ من التراث الصوفى، وقد وضع له اللحن أما التوزيع فقد قام به محمد نجم وأخرجه هشام عبد الحميد، إلى جانب قيامه بتسجيل العديد من أغنيات الإنشاد الدينى منها "الليلة حلًوة" و "عزى أنت عزى يا رسول الله" و"بإجمال النبى" و"الله الله مالنا رب سوا الله" "انا ليه حبيب من قلبى قريب" كما له أيضاً العديد من الإنشاد المرتبط بآل الحبيب وبصفة خاصة إنشاد دينى حول سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة رضى الله عنهم أجمعين.

وخارج مصر، قام المنشد مصطفى حمدى بإحياء عدة حفلات إنشاد دينى فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

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