شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون الملحن مدين مع جنات فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن مدين فى ألبوم المطربة جنات الجديد بأغنية تحمل اسم " ثبات انفعالى" من كلمات أحمد الحبشي، وتوزيع أكرم عادل ويقدمها مدين بشكل مختلف عن أعماله السابقة، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” .

من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين مع المطرب خالد سليم فى أغنية جديدة تحمل اسم "عشمنى" من كلمات هشام صادق وتوزيع أحمد عادل ويراهن عليها خلال الفترة المقبلة حيث تقدم بطريقة مختلفة .

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها مدين مع خالد سليم حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "حبيت حياتى" و"أحلى وردة" وغيرها .

وكانت آخر أعمال الملحن مدين أغنية "جمالو" التى طرحتها المطربة ديانا حداد من كلمات ملاك عادل وتوزيع أحمد عبد السلام، حاملة فيها أسلوباً غنائياً مميزاً فيها الكثيرمن كلمات العشق والغزل وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن وكذلك أغنية " جابو سيرته " للمطربة أصالة ومن كلمات رمضان محمد وتوزيع احمد ابراهيم .