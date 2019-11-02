فنانة تجري عملية خطيرة في دماغها.. هل مصابة بالسرطان؟.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 11:56 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من الفنانة الجزائرية ​ريم غزالي​ خريجة برنامج ستار أكاديمي عن عودتها منذ أيام الى بلدها بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة في رأسها في إحدى البلدان المتطورة طبياً.

وتسعى غزالي في الوقت الحالي للإستراحة بعد التأكد من نجاح اول عملية لها ولتستعد لإجراء عدة فحوصات في الأيام المقبلة خوفاً من أي مضاعفات.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الماضية أخباراً عن حالتها الصحية وانتشرت دعوات من أصدقائها ومتابعيها متمنيين لها الشفاء العاجل، وذلك بعدما نشرت ريم على حسابها صورة كشفت من خلاله عن شجاعتها بعد اجرائها العملية الجراحية التي خضعت لها، لكنها حذفتها بعدها. وتردد من البعض أنها مصابة بالسرطان في دماغها.