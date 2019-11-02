اليسا بفستان احمر مثير على مسرح الاولمبيا في باريس

كتب امير فتحي في السبت 2 نوفمبر 2019 11:56 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورا من تحضيراتها لإحياء لحفلها المنتظر على مسرح “الأولمبيا” في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت اليسا في احدى الصور بفستان احمر طويل ومفتوح عند الصدر وعلقت قائلة: “لحظات قبل الصعود على مسرح الاولمبيا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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