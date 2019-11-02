جميلة ومليون “الغرام عياني” في أيام!

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل الفنانة المغربية الشابة جميلة حصد نجاح أغنيتها الجديدة “الغرام عياني”، التي طرحتها مؤخرًا في أوّل تعاون لها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتخطى الكليب الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

أغنية “الغرام عياني” كلمات وألحان مهدي مزين توزيع ومكس وماستر طارق الحجيلي – مادارا.

تجدر الإشارة إلى أن جميلة انضمت مؤخرًا إلى نجوم شركة “روتانا” وذلك بعد تميّزها في العديد من الأعمال الغنائية التي تعاونت بها مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” خلال السنوات الماضية.

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لمشاهدة كليب “الغرام عياني”: