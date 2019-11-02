بين روما وباريس.. حسن الرداد في إجازة قصيرة – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: يمضي الممثل المصري حسن الرداد إجازة قصيرة في عدد من العواصم الأوروبية.

وشارك الرداد الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور له أثناء تواجده في العاصمة الإيطالية روما، وأخرى بعد سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس.

صور حسن الرداد لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث أثنى متابعوه على إطلالاته المميزّة.

على صعيد آخر، يواصل حسن الرداد التحضير لمسرحيته الجديدة “لوكاندة الأوباش”، المقرر عرضها في موسم الرياض الترفيهي، في المملكة العربية السعودية.

ويعكف حاليًا المخرج أشرف زكي، على اختيار أبطال المسرحية، تمهيداً لبدء البروفات، وقد استقر على الفنان ماجد المصري حتى الآن، للمشاركة فيها إلى جانب حسن الرداد.