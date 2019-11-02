نصيحة من عابد فهد لجمهوره.. ما هي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه النجم السوري عابد فهد نصيحة مهمة إلى الجمهور ومحبّيه من خلال أحدث منشور له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

وكتب عابد في تعليقه على صورة جديدة له: “كن قوياً لأجلك..”. ونالت الصورة أكثر من 20 ألف علامة إعجاب “لايك” وعدد كبير من التعليقات التي أثنى بها متابعوه على كلامه.

على صعيد آخر، يواصل عابد فهد تصوير مشاهده الدرامية ضمن مسلسل “هوس” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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ويلعب عابد في المسلسل دور “طبيب تجميل” وهو ما يبرر صوره الأخيرة مع الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، حيث يصوّر مشاهدة كثير في عيادة زوجها الدكتور نادر صعب.

المسلسل مؤلف من 10 حلقات ستُعرض بعيدًا عن السباق الرمضانيّ، وهو من كتابة نايا الأحمر، إخراج محمد لطفي وإنتاج سوري مشترك لشركتيّ see media وgolden line.

تجدر الإشارة إلى أن عابد فهد خاض سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “دقيقة صمت”، وحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا.