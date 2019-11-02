أحلام تبكي بتأثرًا في كواليس “ذا فويس” وتوقف التصوير – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحت عنوان “أحلام تبكي بحرقةٍ في الكواليس وتوقف التصوير”، نشر حساب برنامج The Voice فيديو للنجمة الإماراتية أحلام وهي تُجيب على سؤال حول آخر درس تعلّمته من الحياة.

وفي التفاصيل، فقد أجابت أحلام “تعلمت أنّ الدنيا لا تساوي شيئاً، ويمكن للإنسان القوي أن يصبح ضعيفاً جداً في لحظة، فالحياة سهلة وعلينا ألا نقسو على أنفسنا فسننال ما كتبه الله لنا”.

وأردفت أحلام بتأثرٍ قائلةً “لا تركضوا خلف الدنيا بل تصالحوا مع أنفسكم، إنّه القانون الّذي لطالما إعتمدته في حياتي. الحياة لا تستحق أن نركض ونلهث خلفها، تعلّموا العبر والمواعظ من الحياة”.

وبكت أحلام قائلةً “عندما شاهدت صديقتي الإعلاميّة فجر السعيد على سرير المرض، تأثرت كثيراً وأتمنى لو أنها تخرج بخير”.

تجدر الإشارة إلى أنه يشارك إلى جانب أحلام في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.