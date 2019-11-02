نيكول سابا نجمة أقوى حلقات “سهرانين” مع أمير كرارة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفةً استثنائية على الفنان المصري أمير كرارة ضمن برنامج “سهرانين” عبر شاشة ON E TV المصرية مساء يوم الجمعة 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتتحدّث نيكول خلال الحلقة عن أعمالها الفنية الأخيرة، وعن تعاونها مع الفنان المصري القدير عادل إمام فى فيلم “التجربة الدانماركية”، وتفاصيل أخرى لم تتحدث عنها من قبل.

برنامج “سهرانين”، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، يعتبر خلال الفترة الراهنة من أنجح البرامج الترفيهية في مصر.

على صعيد آخر، تحيي نيكول سابا حفلًا غنائيًا كبيرًا في نادي الزهور بمدينة نصر في مصر، وذلك مساء 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن نيكول تستعد قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عنفترة غيابها عنهم.