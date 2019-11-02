عمرو يوسف يتخذ قرارًا مهمًا بشأن تواصله مع الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: قرر النجم المصري عمرو يوسف التواصل أكثر مع الجمهور عبر حسابه على موقع “تويتر”، بعد أن كان تركيزه في المجال أكثر على موقع “إنستجرام”.

وكتب عمرو يوسف عبر حسابه على “تويتر”: “قررت اركز مع تويتر اكتر شوية او شويتين”.

تغريدة عمرو يوسف لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيه الذين أعربوا عن سعادتهم بالقرار الذي اتّخذه والذي سيسمح لهم بالتقرب منه أكثر.

تجدر الإشارة إلى أنه يُعرض لعمرو يوسف حاليًا الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” في مصر والدول العربية، ويشاركه البطولة فيه كل من أحمد عز، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي وباسم سمرة. والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.