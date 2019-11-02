كارول سماحة تغني لأطفال مركز السرطان وتتألق بالأبيض في دبي

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة الحفل السنوي لمركز سرطان الأطفال – لبنان CCL في مدينة دبي مساء 31 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقدّمت كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فأشعلت الأجواء وتفاعل معها الحضور بشكل لافت حتى ساعات الفجر الأولى.

تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأبيض فبدت كعادتها بكامل أناقتها.

وبعد السهرة شاركت كارول الجمهور بصور من الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فانهالت عليها التعليقات من محبّيها الذين أثنوا على رقيها الدّام.

ويندرج هذا الحفل ضمن النشاطات الإنسانية والإجتماعية التي توليها كارول اهتمامًا ملحوظًا ومساحة كبيرة في أجندتها الفنية.

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على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلها الجديد “بالصدفة”، بعد طرحه في سينمات لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول مساحة طرحت مؤخرًا كليب خاص بأغنيتها المصرية “انشالله” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، أمّا الكليب فهو من إخراج جيل جيل الجبري.