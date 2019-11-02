محمد منير فاجأ الجمهور بالغناء على كرسي في دار الأوبرا.. هذا ما حصل معه

متابعة بتجـــــــــرد: كرم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر، مساء الجمعة 1 تشرين الثاني/نوفمبر الفنان المصري محمد منير.

وأعلنت مقدمة حفل مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تعرض محمد منير (65 عامًا) لإصابة انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، ولكن ذلك لم يمنعه من إحياء حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ28.

وأكدت مقدمة الحفل، أن “منير” حرص على التواجد بحفل الافتتاح رغم إصابته، لإمتاع جمهوره والغناء معهم على المسرح الكبير.

وأعرب محمد منير، خلال تكريمه، عن سعادته بالغناء على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وتحديدًا في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية الـ28، وللمرة الأولى منذ انطلاقه.

وتابع محمد منير متوجهًا للجمهور الحاضر للحفل: “أتذكر الراحلة العظيمة رتيبة الحفني وجيلها الذين تحملوا المسؤولية لنبني الأغنية الجديدة”، كما حيا فرقته الموسيقية قبل استكماله الحفل بأغنية (الرزق على الله)”.

وافتتح منير حفله بأغنية “يا ليلة عودي”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل معه بقوة وردد معه كلمات الأغاني وسط حالة من البهجة سادت أجواء مسرح الحفل، ثم أدى أغنيات “شيء من بعيد”، “الرزق على الله”، “يا السمرة”، “يا لالالي” و”علي صوتك”.

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وجلس محمد منير على كرسي في بعض فقرات الحفل، لتخفيف آلام الانزلاق الغضروفي الذي يعاني منه.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه مصر سنويًا، هو الأكبر والأعرق على المستوى الدولي، وبين المهرجانات التي تحتفي بالموسيقى العربية وتراثها، ويعود الفضل في تأسيسه للفنانة والأكاديمية الراحلة رتيبة الحفني (1931-2013).

ويشمل برنامج المهرجان هذا العام، 37 حفلا يحييها 92 فنانًا وفنانة و22 فرقة موسيقية من 7 دول، هي مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.

ومن أبرز الفنانين المشاركين، عاصي الحلاني، وائل جسار، مروان خوري من لبنان وأصالة نصري وفايا يونان من سوريا ونداء شرارة من الأردن وهمام إبراهيم من العراق وفؤاد زبادي من المغرب.