كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجمان كندة علوس وعمرو يوسف بأوّل عيد ميلاد لطفلتهما الوحيدة “حياة” على طريقتهما الخاصة.

وكشفت كندة علوش، عن أول صورة واضحة للصغيرة من خلال حسابها على موقع “إنستجرام”، حيث شاركت الجمهور بأوّل صورة واضحة لها مع ابنتها، وكتبت بتعليقها عليها: “لا أصدق أنه مر عام.. الحمد لله على أحلى هدية الله أرسلها لنا.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف”.

كذلك شارك عمرو يوسف، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة للطفلة “حياة”، بعدما أتمت عامها الأول، وكتب: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

وكانت كندة علوش وزوجها عمرو يوسف حريصان على عدم إظهار ملامح طفلتهما طيلة الأشهر الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف رزقا بطفلتهما الأولى “حياة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.