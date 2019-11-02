متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجمان كندة علوس وعمرو يوسف بأوّل عيد ميلاد لطفلتهما الوحيدة “حياة” على طريقتهما الخاصة.
وكشفت كندة علوش، عن أول صورة واضحة للصغيرة من خلال حسابها على موقع “إنستجرام”، حيث شاركت الجمهور بأوّل صورة واضحة لها مع ابنتها، وكتبت بتعليقها عليها: “لا أصدق أنه مر عام.. الحمد لله على أحلى هدية الله أرسلها لنا.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي.. حياة عمرو يوسف”.
كذلك شارك عمرو يوسف، عبر حسابه على “إنستجرام”، صورة للطفلة “حياة”، بعدما أتمت عامها الأول، وكتب: “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.
وكانت كندة علوش وزوجها عمرو يوسف حريصان على عدم إظهار ملامح طفلتهما طيلة الأشهر الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن كندة علوش وعمرو يوسف رزقا بطفلتهما الأولى “حياة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.