كاتي بيري تتسلق الأهرامات في مصر – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي وشائعات غير مؤكدة خلال الأيام الماضية، أكدت المغنية العالمية، كاتي بيري بصور رسمية، زيارتها إلى مصر.

وشاركت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورًا من زيارتها لأهرامات الجيزة، مع صديقها، الممثل البريطاني الشهير، أورلاندو بلوم، بطل أفلام الخيال “Lord of the Rings” (سيد الخواتم).

وتظهر كاتي بيري في إحدى الصور وهي تتسلق الأهرامات، ولفتت الأنظار في الصور بـ”ريشة ماعت”، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين، والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

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وكانت الإلهة “ماعت” تمثل لدى قدماء المصريين قيم الحق والعدل، وتمثل ريشتها الفصل العدل والمنصف لما اقترفه الإنسان في دنياه وتحدد مصيره ليعبر إلى حياة آمنة ومطمئنة، حيث يقاس بالنسبة لريشة الحق وزن قلب الميت لمعرفة ما فعله الشخص في دنياه من حياة صالحة ومستقيمة تتفق مع الحق أم كان سيئا وغير جدير بالعبور الآمن.

وتتزامن زيارة كاتي بيري إلى مصر، مع احتفالها بعيد ميلادها الـ35.

يشار إلى أن كاتي بيري عبرت عن حبها لمصر، من خلال أغنيتها المصورة “Dark Horse”، والتي تدور أحداثها في عهد الفراعنة.