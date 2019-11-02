رغم إصابته.. محمد منير يبدع في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

افتتح المطرب المصري محمد منير، الجمعة، الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه سنويا دار الأوبرا المصرية بمشاركة عشرات المغنين والموسيقيين من عدة دول.

وقدم منير (65 عاما) حفله على المسرح الكبير بالأوبرا، والذي بدأه بأغنية "يا ليلة عودي تاني" متكئا على كرسي بعدما قال المنظمون إنه مصاب بانزلاق غضروفي، وردد باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

وعُرض فيلم تسجيلي عن حياة منير، تضمن أهم أعماله، وذلك للاحتفاء بكونه شخصية المهرجان.





وكرم المهرجان 12 شخصية بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير لمساهمتهم في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وكان من بينهم الشاعر المصري فاروق جويدة والشاعر العراقي كريم العراقي والموسيقار البحريني وحيد الخان.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، في افتتاح المهرجان: "تتزامن تلك الدورة مع ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس أول دار أوبرا في مصر والعالم العربي، والتي تتمثل في دار الأوبرا الخديوية، التي كانت منارة للفنون الجادة على مدار عقود طويلة".





وأضافت: "هنا تألق عمالقة الفن المصري والعربي، وزرعوا على مدار 28 عاما زهور الطرب الأصيل في بستان وطننا العربي من المحيط إلى الخليج".

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ويمتد برنامج المهرجان حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ويشمل 37 حفلا بمشاركة 92 فنانا و22 فرقة موسيقية من 7 دول عربية هي مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والأردن وسلطنة عمان.





وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا في كل من القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ومن أبرز الفنانين المشاركين اللبناني عاصي الحلاني والمغربي فؤاد زبادي والسورية أصالة نصري والعراقي همام إبراهيم والأردنية نداء شرارة.





ومن مصر يشارك محمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح وأنغام وهاني شاكر ومحمد ثروت ونادية مصطفى وحنان ماضي وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وكارمن سليمان.

ويصاحب المهرجان وحفلاته مؤتمر علمي يشارك فيه 45 باحثا من 15 دولة، ويناقش 3 محاور هي "العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي" و"أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقى العربية" و"الموسيقى والطفل العربي بين الماضي والحاضر".





كما يقام على هامش المهرجان معرضان للخط العربي، أحدهما للفنان المصري حمدي زايد والآخر للجمعية المصرية للخط العربي بعنوان "عاشقات الخط العربي" ويضم 60 عملا لفنانات من داخل وخارج مصر.



