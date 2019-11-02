أهالي القامشلي يقدمون المساعدات لنازحي رأس العين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لبّى أهالي القامشلي، شمال شرق سوريا، نداء جوامع المدينة بتقديم المساعدات الإسعافية للنازحين من العدوان التركي على مدينة سري كانيه "رأس العين". وقام عشرات المدنيين في القامشلي بالتوجه صوب جامع قاسمو غربي المدينة، بغية تقديم المساعدات الممكنة للعوائل الكردية والعربية والمسيحية النازحة من سري كانيه. وكانت كل من تركيا وروسيا قد توصلتا، مؤخراً، لاتفاق وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي، فيما دخلت قوات الحكومة السورية لمواجهة العدوان التركي، بينما تدور اشتباكات متقطعة حالياً في شمال شرق سوريا.

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