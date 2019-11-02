"العين الإخبارية" تلتقي فريقا طبيا وحيدا عايش مآسي رأس العين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت "العين الإخبارية" الفريق الطبي الوحيد، التابع للهلال الأحمر الكردي، في مدينة سري كانيه "رأس العين"، شمال شرق سوريا، والذي عايش المآسي الإنسانية التي خلفها العدوان التركي في المنطقة.
يسرد فني التخدير الوحيد في الفريق الطبي رامان سليمان أوسو شهادته عما دار في مستشفى روج بمدينة رأس العين، عندما حوصر لمدة 6 أيام من قبل الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا، قبل أن تتدخل منظمة دولية برفقة الهلال الأحمر الكردي وتقوم بإجلاء الكادر الطبي والجرحى بعد تأمين الطريق.
وكانت تركيا وروسيا توصلتا، مؤخراً، لاتفاق وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي، فيما دخلت قوات الحكومة السورية لمواجهة العدوان التركي، بينما تدور اشتباكات متقطعة حالياً في شمال شرق سوريا.
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