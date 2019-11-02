Nov 02, 2019
بعد توقف دام أكثر من 14 يوماً بسبب المظاهرات التي شهدها لبنان مؤخراً، عاد فريق عمل مسلسل “لو ما التقينا” إلى التصوير مجدداً بدقة واحترافية عالية والتنقل بين مناطق لبنانية مختلفة.
“لو ما التقينا” مسلسل لبناني درامي من إنتاج شركة GOLD FILMS التي تقدم مولودها الأول تحت اشراف المنتج المنفذ كارولين ميلان، كتابة ندى عماد خليل وإخراج ايلي رمّوز. والعمل هو من بطولة الممثل اللبناني يوسف الخال، سارة أبي كنعان، رندى كعدي، فيفيان أنطونيوس، يوسف حداد، نوال كامل، نعمة بدوي ونخبة كبيرة من نجوم الشاشة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف التصوير…”لو ما التقينا” يعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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