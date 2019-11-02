هبة طوجي تستأنف تصوير “هَوَسْ”

Nov 02, 2019
بعد ان قدمت العديد من عروض المسرحية الشهيرة “نوتردام دو باريس” في روسيا، عادت النجمة هبة طوجي الى بيروت، حيث استأنفت مباشرة تصوير مسلسل “هَوَسْ” اخراج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.
وكانت هبة قد أوضحت لنا منذ اسابيع أن أول قسم من التصوير انتهى. وعندما تعود من روسيا تستكمل تصوير القسم الثاني من المسلسل لفترة عشرة أيام، ثم تسافر الى الصين لاستكمال جولة مسرحية “نوتردام دو باريس” ثم تعود الى لبنان لتصوير آخر قسم من “هَوَسْ”.
تلعب “هبة” في المسلسل دور غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل، ويضم نخبة من نجوم التمثيل نذكر منهم عابد فهد وكارمن لبس ويوسف حداد.
نذكر ان هبة سجلت شارة المسلسل واسامة الرحباني يضع اللمسات النهائية عليها، بالاضافة الى ان اسامة ينفذ الموسيقى التصويرية للعمل.
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