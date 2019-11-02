محمد منير يحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية جالسًا على كرسي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتح النجم المصري محمد منير، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، للمرة الأولى في تاريخه، رغم إصابته بانزلاق غضروفي قبل أيام من انطلاق المهرجان، حسبما أعلنت مقدمة الحفل قبل انطلاقه.

وأكدت مقدمة حفل الكينج محمد منير أنه رفض الاعتذار عن إحياء الحفل رغم إصابته، وقرر مقابلة جمهور المهرجان، حتى لا تكون ذكراه مع الجمهور للمرة الأولى في المهرجان ليست على ما يرام.

وصعد محمد منير خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية التي تستقبل المهرجان على مسارحها لمدة 12 يومًا، وبرفقته وزيرة الثقافة المصرية، ومجدي صابر رئيس الأوبرا، وجيهان مرسي مدير عام المهرجان، حيث تسلم درع المهرجان للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا.

وقال محمد منير، عقب تسلمه أوسكار المهرجان، إنه سيظل يفتخر ويعتز بظهوره للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدًا أن هذا المهرجان أحد ألمع المحافل الفنية في العالم، معربًا عن فخره بتاريخه الفني وأنه نجح من خلاله أن يشارك في تجديد الأغنية العربية.

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وأشار "الكينج"، إلى أنه يتشرف بالقائمين على المهرجان ويعدّهم إخوة له، مرجعًا الفضل في ظهور هذا المهرجان للنور للدكتورة الراحلة رتيبة الحفني، مشددًا على أنها أصرّت على خروج الأغنية العربية من النمطية، وصناعة أغنية بديلة يفتخر بها كل العرب.

وكان استقبال الجمهور لمحمد منير قويًا ورددوا هتافات: "الكبير كبير.. بنحبك يا منير"، وذلك بعد أن أدى أغنية "يا ليلة عودي تاني"، ومعها ظهر عليه التعب الشديد؛ ما جعله يلجأ للغناء على كرسي أمام جمهوره، وحرص طوال الحفل على الظهور جالسًا بسبب إصابته.

وقدّم النجم المصري لجمهوره باقة متميزة من أفضل أغانيه ومنها: يا أهل العرب والطرب، شيء من بعيد ناداني، يا سمرا، يا بنت يام المريلة كحلي، علي صوتك بالغنا"، وغيرها من الأغاني حيث اختتم الحفل بالنشيد الوطني المصري الذي ردده معه الجمهور.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 12 يومًا على مسارح دار الأوبرا المصرية حيث يحيي العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي حفلاتهم ومنهم: سعد رمضان، ومدحت صالح، ومروان خوري، ومحمد الحلو، وهاني شاكر، وأنغام، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، وأصالة، وفايا يونان، ومحمد الشرنوبي، ونادية مصطفى، ومحمد ثروت.