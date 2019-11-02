ليدي غاغا بطلة فيلم ريدلي سكوت الجديد







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ستقوم المغنية والممثلة الأميركية ليدي غاغا ببطولة فيلم ريدلي سكوت الجديد حول عائلة غوتشي الشهيرة ومقتل حفيد مؤسس علامة الأزياء التجارية الشهيرة غوتشيو غوتشي.

ريدلي سكوت سيتولى إنتاج وإخراج الفيلم، وستؤدي غاغا دور باتريسيا ريجياني الزوجة السابقة لموريزيو غوتشي. التي تم هجرها بعد 12 سنة زواج، لأجل إمرأة أصغر سناً.

وتمت محامة ريجياني وإدانتها بتدبير عملية إغتيال زوجها على عتبة مكتبه في ايطاليا عام 1995. وأطلق عليها لقب الأرملة السوداء خلال المحاكمة وقضت 18 عاماً في السجن قبل إطلاق سراحها من السجن عام 2016.

كتب سيناريو الفيلم روبيرتو بينتيفينيا مستنداً على كتاب سارة غاي فوردن " بيت غوتشي: قصة مثيرة عن الجريمة، الجنون، البريق والجشع.

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