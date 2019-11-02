شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. محمد سعد ينسحب من مسرحية "العفريت وعلاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية اعتذر النجم محمد سعد عن المشاركة فى مسرحية "العفريت وعلاء الدين" للنجم أحمد عز، رغم أنه بدأ البروفات منذ شهر تقريباً، ولكن وقعت خلافات مع المخرج مجدى الهوارى أثناء البروفات الأيام الماضية قرر بعدها الانسحاب من العرض المسرحى بشكل مفاجئ، ويبحث الهوارى مع بطل العمل أحمد عز فى الوقت الحالى عن بديل لمحمد سعد ليجسد شخصية "العفريت".

وكان محمد سعد من أوائل المرشحين لتجسيد شخصية "المارد" ولكن بسبب حالة الإحباط التى كان يعانى منها بسبب فيلمه الأخير "محمد حسين" لعدم تحقيقه النجاح المرجو فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، قدم اعتذاره لصناع المسرحية أول مرة قبل أن يبدأ البروفات، حتى عاد ووافق مرة أخرى بعدما أقنعه المخرج مجدى الهوارى وبطل العمل أحمد عز للمشاركة وتراجع عن اعتذاره وبدء فى البروفات، حتى كرر اعتذراه مرة ثانية وتسبب فى ورطة لصناع العرض المسرحى.

ويجسد "عز" شخصية علاء الدين، الشاب الشرقى الذى يساعده المارد المسجون فى المصباح السحرى بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهى أميرة وابنة السلطان، التى تقع فى شباك حب علاء الدين.

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وبدأت بروفات العرض المسرحى بالنجم محمد سعد منذ شهر بشكل يومى، حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية "العفريت وعلاء الدين" من بطولة أحمد عز، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، تارة عماد، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم "حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد"، من إخراج مجدى الهواري.

من ناحية أخرى، لم يستقر محمد سعد على فيلمه القادم حتى الآن، حيث تلقى بعض العروض السينمائية ولكنه لم يحسم قراره بشأنها.