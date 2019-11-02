نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": لم أشعر بغيرة نجوم جيلي وتجربتي بالدراما ليست ناجحة ولا فاشلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها مثلت مع أغلب نجوم جيلها في الأفلام، التي قدمتها.

وأضافت عبيد، في تصريح لـ"الخليج 365" أنها لم تشعر يوما بغيرة أي نجم، لأن العمل يباع باسمها أو أن دورها هو الدور الرئيسي بالفيلم.

وأشارت إلى أن أي نجم قبل الدور لأنه أعجب به، فلا مجال لهذه الحسابات، موضحة أنها لا تفضل نجم واحد عملت معه، وسعدت بالتعاون معهم جميعا.

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وكشفت أنها قبلت فيلم أبناء وقتلة، رغم أن القائمين على الفيلم أوضحوا لها أن دورها سينتهي في الثلث الثاني من الفيلم، مشيرة إلى أنها وافقت لأن الدور جيد وبه تغيير لها كممثلة، فضلا عن أن شخصيتها تظل مؤثرة حتى نهاية العمل.

وعن الدراما، فأوضحت أن الدراما كانت ناجحة وقتها، وعرضت عليها الكثير من الأعمال، فقلبت بهدف التجربة، مشيرة إلى أنها لا تعتبرها تجربة ناجحة أو فاشلة.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد كُرمت في الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحملت الدورة اسمها، كما أطلق اسمها على جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.