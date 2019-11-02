فيديو| بعد البوستر.. النبوي يكشف عن شخصيته في "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان خالد النبوي فيديو به صورة من شخصيته في مسلسل ممالك النار، الذي يعرض قريبا.

وكان الفنان خالد النبوي، قد نشر، أمس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بوستر مسلسله "ممالك النار"

وكتب النبوي: "قريبًا.. ممالك النار".

Advertisements

البوستر لم يضم أي شخصيات، ولكن كان عبارة عن هلال حديدي مُضرمة به النيران.

يجسد خالد في المسلسل شخصية طومان باي. والعمل يتناول الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

والمسلسل من إنتاج الإمارات، ومن بطولة محمود نصر ورشيد عساف ومنى واصف وكندة حنا، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.