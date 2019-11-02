تراند اليوم : نجمة تليفزيونية تسرق رجلاً بعد لقاء غرامي في بيته...

ألقت الشرطة القبض على نجمة تليفزيون الواقع في أستراليا، سوزي تيلور، لاتهامها بابتزاز شخص بعد مواعدته، والاعتداء عليه.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع (BBC)، فإن تيلور (49 عامًا) كانت قد طلبت أموالاً من شخص واعدته عبر تطبيق "تيندر" والتقته في منزله في "بريزبن"، حاضرة ولاية "كوينزلاند" يوم الأربعاء، وفق ما أفادت الشرطة.

وعندما رفض الرجل البالغ من العمر 33 عامًا أن يدفع للنجمة التي ظهرت في مسلسل "ذا بلوك" الشهير عام 2015، اقتحم شخص آخر الغرفة، واعتدى عليه بالضرب.

وأوقفت الشرطة يوم الخميس، تيلور، برفقة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، حيث واجها اتهامات بالابتزاز والاعتداء وتقييد الحرية واتهامات أخرى.

وتقول الشرطة، إن نجمة تليفزيون الواقع والشخص الذي اعتدى بالضرب على الرجل الذي قامت بمواعدته احتجزا الأخير ضد رغبته وأجبراه على تحويل أموال إلى أحد الحسابات المصرفية.

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وقال الضحية، إن تيلور سرقت بطاقته المصرفية وأجرت عملية سحب نقدي لم تكشف الشرطة عن قيمته.

ورفضت المحكمة أمس الإفراج عنها، وقررت عقد جلسة استماع لها في 25 نوفمبر الجاري.

يذكر أن تيلور كانت قد حققت وصديقًا لها 240 ألف دولار أمريكي في مسلسل "ذا بلوك" الذي تعرضه شبكة تليفزيون "ناين" المحلية.