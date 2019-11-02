"س" تشارك في مهرجان كينيا المسرحي

تشارك مؤسسة "س" للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، بوفد مسرحى فى مهرجان كينيا الدولى للمسرح فى الفترة من 4: 11 نوفمبر الحالى. قالت أسماء بخيت مدير عام المؤسسة، إن المشاركة تأتى فى إطار تفعيل برتوكول التعاون الذى تم خلال فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والتى أقيمت فى محافظة أسيوط فى شهر أبريل الماضى مع مهرجان كينيا الدولى للمسرح برئاسة المخرج كيفين كيمانى. الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والتى أقيمت فى محافظة أسيوط فى شهر أبريل الماضى مع مهرجان كينيا الدولى للمسرح برئاسة المخرج كيفين كيمانى. وأضافت: "أن المشاركة تتضمن عددا من الندوات والورش وكذلك مشاركة العرض المسرحى "القيد" لفرقة أنا كوندا المسرحية تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبدالرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبدالرحمن عطا، مدحت محمد، خالد على، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع والتى فازت بالمركز الأول فى الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فضلا عن إقامة عدد من اللقاءات مع المسرحيين فى كينيا والدول الأفريقية لمناقشة خطة التعاون بين المهرجانات فى الفترة المقبلة. "القيد" لفرقة أنا كوندا المسرحية تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبدالرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبدالرحمن عطا، مدحت محمد، خالد على، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع والتى فازت بالمركز الأول فى الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فضلا عن إقامة عدد من اللقاءات مع المسرحيين فى كينيا والدول الأفريقية لمناقشة خطة التعاون بين المهرجانات فى الفترة المقبلة.

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